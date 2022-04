Khalil HAMDI

Titulaire d’un diplôme national d’ingénieur, j’ai suivi un cycle préparatoire à l’IPEG et un cycle de

formation d’ingénieurs à l’école nationale d’ingénieur à Monastir.

J’ai occupé le poste d’ingénieur qualité UAP au sein de STEA filiale du groupe faurecia (2eme équipementier automobile en Europe). J’ai évolué pour occuper le poste de responsable qualité UAP au sein de TUNERA filiale du groupe ERA (Leadermondiale dans les transformateurs et les bobines à fil fin). J’ai quitté Tunera pour monter un projet de service en maintenance électrique. Je me suis réintégrer à l’industrie en qualité de responsable qualité matières au sein de Simotex (filiale du groupe français Simone pérèle leader de la lingerie féminine). J'ai consolidé mon expérience en qualité à travers l'occupation de plusieurs responsabilités chez différent équipementiers automobile (Carbone Lorraine,Autoliv, schlemmer).

Enfin, dépuis 2008, j'ai réussie un concours de recrutement d'ingénieur principale pour joindre la ministère de l'enseigment supérieur.

Je m'occupe actuellement du service technique au sein de l'ISET.



Mes compétences :

Qualité

Amélioration continue

Management

Lean management

Audit

PPAP

QRQC

AMOA SI

Plasturgie

Planification

Automobile

Microsoft Office

AMDEC / FMEA