Khalil HAZGUI

NUMERIKA met tout en œuvre depuis 3 ans pour être le Partenaire privilégié de votre activité professionnelle. Si notre entreprise compte plus de 300 clients, parmi lesquels les plus grandes agences de communication, les services marketing de grands groupes mais aussi les sociétés qui s’installent, ce n'est pas par hasard !

Tout d'abord, notre large gamme de produits et services répond à l‘ensemble de vos besoins en communication (lancements de produits, inventives, salons, PLV de réseaux, évènements internes). Avec une qualité optimum et constante, nos agences proposent différentes techniques d’impression numérique selon vos impératifs délais, finitions, prix sur différents types de supports (affiches, flyers, Dépliant...). L’étendue de notre gamme nous permet de vous aider à réaliser vos opérations de A à Z et de répondre à toutes vos problématiques.



Ensuite, notre parc machines permet d'imprimer vos travaux avec la plus haute qualité du marché, que ce soit l'impression numérique Xerox ( support papier, transparent, carte visite, papier administratif, impression personnalisé, affiche petite et moyenne série... ) avec une qualité incroyable ou l'impression grand format( Bâche,Adhésif, One way Vision, autocollant avec Découpe,Impression et pose sur panneau mousse, Habillage et vente stand de vente,Habillage vitrine, marquage véhicule... , avec les meilleurs traceurs du marché en haute résolution , les MUTOH, EPSON et DGI



Enfin, la réactivité et l’écoute de nos conseillers permettent à nos clients de nous confier en toute sérénité leurs opérations.



Mes compétences :

Infographiste

Impression numérique

Impression grand format

Plv