Khalil HENCHI

Mes compétences :

Traitement Du Signal

Microsoft Project

GMAO

Asservissement

Assembleur

Python

C/C++

Gestion De Projet

Labview

Maple

Autodesk Inventor

Automatique

Conception

Ingénierie

MSC Adams

Mécatronique

Modélisation

Mécanique

Matlab / Simulink

Identification

Six Sigma

Robotics

Robotique

Machine à Commande Numérique

Maintenance

Hydraulique et pneumatique

Gestion de Qualité

Qualité Iso 9001

Logiciels éléments finis (Abaqus, Ansys)

Logiciels CAO/DAO ( Catia, SolidWorks)

Contrôle-commande

Régulation

Régulation industielle

Automatismes industriels

Automates programmables

Machines électriques

Electrotechnique

Electronique de puissance

Lean management

Lean

Value Stream Mapping

Hoshin

Kanban

Kaizen

Factory Design

Design produit

Design industriel

Eight Disciplines

AutoCAD

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Autodesk

TQM

Méthode SMED

RDM6

Qualité

SAP

Poka-Yoke

Production

PAO

Conduite de projet

Gestion de la production

DAO

Electronique

Computer-Aided Design

CAO

Conception mécanique

Supervision

Programmation Automate