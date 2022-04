Khalil JMOUR

Je recherche un contrat de professionnalisation à partir de septembre dans le cadre du master 2 « Dispositifs médicaux : Evaluation, Enregistrement, Vigilance » à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry que j’intègre l’année prochaine.



Les formations que j’ai suivi jusqu’à maintenant, à savoir six années de pharmacie et une année de master en biomatériaux, m’offrent une polyvalence dans le monde biomédical que je vais élargir de manière spécifique aux dispositifs médicaux. Au cours de mon cursus, j’ai acquis des connaissances concernant les normes et les directives relatives au management de la qualité, les référentiels réglementaires et normatifs, et la matériovigilance.



Par ailleurs, je vais consolider ces connaissances et les enrichir durant l’année prochaine dans le cadre du master 2.



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Autonomie

Esprit d'équipe

Sport