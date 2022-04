Khalil KABLI

Consultant spécialisé sur les outils Talend, la maîtrise de cet outils me permet d’apporter un réel soutien aux équipes projets et une assistance de qualité aux utilisateurs.

Je maîtrise également SAP BusinessObjects, ce qui me confère une double compétence.

Mes qualités personnelles font de moi un consultant rigoureux avec une très bonne capacité d’adaptation et de montée en compétences sur des environnements techniques et fonctionnels variés.



Mes compétences :

Sap businessobjects bi 4.0

Oracle 10g

SQL

JAVA

Shell

MySQL

Talend Open Studio

DataStage