- KHAM MESLIEN (-)

Musicien professionnel et compositeur depuis une quinzaine dannées, je mets mon expérience au service des professionnels et des particuliers désireux de développer une identité sonore originale et personnalisée.



Domaines dintervention :

Contrebasse

Jazz / Chanson française / World Music

Composition

Conception didentité sonore : agences, entreprises, sites web, institutionnel...

Création dillustrations acoustiques : publicité, radio, TV, cinéma, livres audio

Élaboration dambiances musicales : attente téléphonique, événementiel (expositions, salons...)



Mes compétences :

Contrebasse

Compositeur

site Internet

création

documentaire

cinéma

publicité