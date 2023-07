Yvan POUSSET

Réalisateur-vidéaste, fondateur de l'entreprise INVIVOVIDÉO, je propose mes services et ma passion pour l'image en mouvement à des projets de communication, d'investigation, d'évènementiel et de création artistique.

PRESTATION : Films d'entreprises ou institutionnels, captations de spectacles et d'évènements, clips promotionnels, l'entreprise INVIVOVIDÉO crée, écrit et réalise.

ÉTUDES & ENQUÊTES : l'outil vidéo au service de travail de recherche sociologique, économique, urbanistique, et s'inscrivant dans des processus et démarches pédagogiques.

ART-VIDÉO : L'image-vidéo comme élément de représentation, de sensation et de réflexion, et s'inscrivant dans des projets plastiques et artistiques.



Mes compétences :

Gestion de projet

Montage vidéo

Conception-rédaction

Réalisation audiovisuelle

Post production