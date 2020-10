Kiessé N'TONDO

Après de fabuleuses expériences au sein d'entreprises variées j'ai pu découvrir mon attrait pour la relation humaine et l'accompagnement dans la réalisation de projets.



Ma vision, libérer les énergies et créer à partir d’une ambition, d'une collaboration, la réalisation concrète et la mise en place de solutions innovantes.



C'est au travers de cet idéal que j'ai pu évoluer et acquérir le savoir être nécessaire pour être aux côtés de professionnels exigeants et leur apporter, conseils, soutien, partager des objectifs communs.



Vous avez un besoin ? Vous avez des interrogations ? Je suis à votre entière disposition pour échanger, alors relevons vos défis de demain ensemble.



Mes compétences :

Logistique

Négociation commerciale

Formation

Gestion des achats

Management

Communication

Vente B2B

Marketing

Négociation

Gestion de la relation client

Esprit d'équipe

Entreprenariat

Autonomie