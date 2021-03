Communicante de formation, j'ai fait mes armes dans des structures à fort engagement. J'ai travaillé 1 an dans un festival de musique au Québec, où j'ai développé mes capacités et ma passion pour le métier de chargée de production de spectacles. Au travers de mes expériences, j'ai développé des compétences transverses en administration, communication et événementiel qui font de moi un véritable couteau suisse.