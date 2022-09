Kimia KASHANI

Intervention en entreprise et en cabinet spécialisé

- prévention des risques socioprofessionnels - conduite d’entretiens individuels et collectifs - observation des postes de travail - formations…



Mon projet de vie professionnelle, est d’intervenir au carrefour de la psychologie des organisations et de la psychologie clinique du travail.

Ma réflexion s’oriente sur les interactions entre l’organisation du travail et ses acteurs, pour faciliter la cohésion et le travail en équipe, diagnostiquer les pathologies professionnelles afin d’optimiser le confort de vie et l’efficacité au travail.



Mes compétences :

Chsct

Prévention

Prévention des risques

Prévention des risques psychosociaux

Psychologie

Psychologie clinique

Psychothérapies

Risques psychosociaux

Suivi thérapeutique d enfants

Cohésion et gestion des équipes