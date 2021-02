Kambod KASHANI

Mon parcours est singulier (diplômé du Groupe ESSEC, San Jose State University, Broadway Dance Center, scène comme l'Olympia, photographe, sportif né), je suis sensible à toute démarche artistique et créative.



J'ai eu le plaisir de côtoyer l'univers artistique tant au niveau management et organisation qu'au niveau création et ligne artistique à définir. En effet, mes activités de Chorégraphe, Performeur, Professeur, Directeur Artistique et Manager de Projets Artistiques m'ont amené à gérer des projets sous différents aspects et dans leur globalité.



Mes activités sont liées à la création, la création de visuels, les show, les projets artistiques, des cours, des ateliers et des stages en France et à l'International.



J'ai déjà eu le plaisir de diriger 80 performeurs lors éventements dans des stades, de gérer un budget pour des show multiples simultanément et de monter des show sur mesure pour des événements faisant intervenir plusieurs arts et cela très tôt dans mon parcours artistique. Cela m'a permis de développer et d'avoir une expertise de management artistique et d'équipes.



J'ai déjà eu le plaisir de faire plus de 800 scènes importantes, gérer plus de 60 plateaux de télévisions pour des émissions et j'ai travaillé sur 5 films.



