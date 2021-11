Après l'obtention de mon C2 de maîtrise en Linguistique Générale et mes premières expériences professionnels en tant que Commercial et Rédacteur publicitaire j'ai attéri dans le monde fabuleux de la communication visuelle imprimée grâce à mon esprit d'observation et ma capacité d'adaptation, mais aussi et surtout grâce à mon désir ardant d'oeuvrer dans la publicité.Et voilà aujourd'hui je sers dans une structure de communication en qualité de Chargé de clientèle et Chef fabrication.......