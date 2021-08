Docteur en Informatique de l'Université de Toulouse.

Ingénieur d'Etat en Informatique, diplômé de l'ENSIAS, Rabat.

Responsable technique de Piamm Technologies (génération et analyse d'états financiers conformes à la norme OHADA, https://fineta.piamm.com/ )

Responsable technique de Chrono Business (achat en ligne et livraison de produits de restauration et de shopping, https://chronobusiness.tg/ )



Mes compétences :

Python

Génie logiciel

Javascript

Php

J2ee

Ajax

Java

Finance

Soa

Intégration