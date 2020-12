Kosta PUROSKI

Architecte de Solutions Informatiques,



Expertise des environnements distribués et très bonnes connaissances des concepts de haute disponibilité (infra et logiciel).



Bonne maîtrise des serveurs d'applications sur le marché (Weblogic, JBoss, Websphere, Tomcat) aussi bien en terme d'utilisation que de mise en oeuvre.



Très bonnes connaissances des concepts bases de données (modélisation, installation, optimisations des performances).



Refonte des SI et accompagnement au changement, définition et mise en place de processus.



Mes compétences :

Java/j2ee

Weblogic

JMS

Architecture logicielle

SOA/SOI

Infrastructures informatiques

Spring Framework

Conduite du changement

Jboss

Conduite de projet

J2EE

JAVA

CITRIX

ARCHITECTE

ORACLE

WEBSPHERE

Internet

Analyse fonctionnelle