Kysia DORIZON

J'ai travaillé pendant près de 15 ans dans le domaine de l'insertion (public jeune et adulte) aussi bien à des fonctions d'accompagnateur que des fonctions de direction ou chef de projet.



J'ai également une solide expérience dans le domaine de la création d'entreprise.



En 2008, j'ai souhaité orienter ma carrière vers le développement économique auprès d'une collectivité territoriale.



Depuis 1995, j'ai toujours créé mes postes et ai su les faire évoluer



Désormais, je souhaite pouvoir mettre mes compétences au service du développement de l'économie sociale et solidaire