Forcément, quand on a 3 papas qui ont monté la première plateforme d’affiliation française et qu’on est élevée entourée d’amour, de performance et d’innovation, on grandit en voulant amener du nouveau business à ses clients tout en fournissant des prestations de qualité. Et quand on est formée dès le début à l’école du B2B, avec des belles expériences, des belles références et une équipe passée sur les bancs de grandes marques du secteur, on devient une agence qui aime partager son expertise et embrasser les objectifs de ses clients business to business.

Voilà. L’Agence B2B c’est ça. C’est une petite équipe fanatique de webmarketing et passionnée du secteur B2B. Une équipe qui apprécie et respecte ses clients, qui les accompagne – même assez loin, et qui est prête à relever tous les défis pour eux. Comme lancer une plateforme d’affiliation B2B en 2009 alors que tout le monde disait que générer des ventes ou des leads en B2B ça ne marcherait pas….



Une équipe qui croit à fond au marketing en ligne pour le B2B, qui repousse les limites et qui a de l’ambition. Pour elle, pour ses clients, et pour le B2B en général. Rien que ça. Mais une équipe qui garde les pieds sur terre. Qui commence avec les basiques. Qui teste. Humblement. Et donc une équipe qui prend à cœur les objectifs de performance de ses clients, surveille leurs taux de conversion et coûts d’acquisition.

Une équipe qui aime se pencher (en se tenant au parapet) sur les chiffres, les graphiques et les analyses. Une équipe qui fait du Search, du Display, et de l’Affiliation, tout naturellement. Une équipe qui n’a pas peur de retrousser les manches et de tacler référencement, développement des ventes, génération de leads, gestion de partenaires, réseaux sociaux - voire les derniers niveaux d’Angry Birds à l’occasion.

Une équipe qui prend le temps de vous expliquer des barbarismes plus ou moins familiers : SEO, SEM, RTB, Adexchange, CPM, CPL, CPA, CPC, Landing Page, AB Testing, Lead, Content Marketing, Inbound, Nurturing, Retargeting, Remarketing, Redingueding, Responsive Design, Retweet, Winback, Callback, Call tracking. (cherchez l’intrus)

Enfin une équipe bien sympathique qui vous attend pour prendre un café (Nespresso, normal car ils sont clients), sans commercial méchant à la clé (les nôtre écrivent même des chansons). Mais ne nous croyez pas sur parole, appelez-nous pour vérifier.



Mes compétences :

Marketing BtoB

Médias sociaux

E-commerce

SEO

Marketing B2B

Web analytics

BtoB

Web

Emailing

Affiliation