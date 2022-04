Francois-Regis PASTOL

Bonjour et bienvenue.



Mon approche peut déconcerter, j ai trouvé le courage, la force, l'interrupteur et le moteur pour devenir moi même et désapprendre tout ce que j'avais en tête pour libérer la magie de mes interactions avec vous.



"Soyez vous-même tous les autres sont déjà pris" Oscar Wilde



Homme de Missions, je ne rentre plus dans les cases, les projets, les objectifs ou les préoccupations professionnelles étriquées, sans saveur ou purement égoïstes. J'aime m'amuser à faire du business avec des gens heureux, brillants et câblés comme moi.





Pluritechnicien, Visionnaire, Écriveur d argumentaires, histoires, plans ... Réalisateur de projets, Intégrateur de théories. Développeur d'idées et méthodes concrètes ... Conseil opérationnel en Business Développement et Lead Generation



J'applique pour vous les leçons et outils tirés de mes expériences riches et variées ... Développeur de personnes ... Collaboratif, Fédérateur, Entraînant ... Centré sur l'aide la communication et l'humain ... (non, ce n est plus un gros mot, vous pouvez vous lâcher aussi, vous allez aller bien maintenant).



Après une vie de développement commercial et marketing depuis 1989, dans le High-Tech, Software et IT depuis 1995, je me suis enrichi d'une compétence nouvelle axée sur le don de soi et le bien-être de l'autre.



Formé par l'école Breizh-Shiatsu, oui, une école bretonne de massage nippon et médecine chinoise, c'est étonnant ... et pourtant, je suis Praticien à PARIS en Amma-Shiatsu, massage par acupression nippone (acupuncture sans aiguilles). https://ammashiatsubretagne.wordpress.com/



Né de la médecine chinoise millénaire, perfectionné et codifié par la tradition japonaise, moment pour soi, revitalisant, relaxant, énergisant et tonifiant, le "Shiatsu", littéralement "digipression", stimule les méridiens énergétiques par des pressions des pouces, paumes, avant-bras et coudes, ainsi que par divers étirements. Il libère les énergies vitales par la suppression des "Tsubos" ou blocages.



Popularisé par les startups de la Silicon Valley, l'Amma-Shiatsu se répand en France dans les entreprises concernées par la productivité de leurs salariés comme auprès des particuliers attentifs à leur bien-être préventif de dysfonctionnements et somatisations.



L'Amma-Shiatsu se pratique sur un sujet habillé, assis sur une chaise ergonomique et auprès de particuliers ou entreprises ... salons, clubs, pubs, soirées événementielles ou privées, casinos, collectivités, anniversaires ... et ça vous fait trop de bien. Votre commentaire le plus fréquent ? : WAHOUH :-) J'adore quand vous me dites ça, même si ce sont vos critiques qui me font progresser.



Du fait de sa simplicité d'administration respectueuse du temps de travail, l'Amma-Shiatsu contribue à fidéliser des collaborateurs plus détendus et plus heureux, plus impliqués et efficaces, car libérés de leur mauvais stress, reconnu première maladie professionnelle française. Le bien-être des salariés est désormais intégré à la RSE, la responsabilité sociale de l entreprise. (Pour les entreprises responsables only).



Ses effets en relaxation retiennent l'attention de managers, dirigeants ou responsables de ressources humaines attentifs à leur propre bien-être, comme à celui, visible, de leurs employés et de son impact positif sur leur efficacité ou leurs relations plus harmonieuses avec clients et collègues.



Classé en médecine douces ou désormais "complémentaires" comme massage détente et bien-être, non-thérapeutique et non médical. Le Shiatsu produit sur votre santé des bienfaits évidents, et parfois surprenants.



Il gagne les hopitaux, centres sociaux et maisons de retraites où le bien être est une composante reconnue de la guérison et de la santé, physique comme mentale, au sens de l'OMS, l'organisation mondiale de la santé.





Contactez moi pour vos questions, explications, disponibilités, rendez-vous ...



Mes compétences :

PROSPECTION COMMERCIALE

BUSINESS DEVELOPMENT INTERNATIONAL

ARGUMENTAIRES

PENETRATION GRANDS COMPTES

DECOUVERTE DE CLIENTS PROJETS BESOINS

CREATION ET QUALIFICATION DE FICHIERS

PARAMARKETING DE VENTE / SALES-MARKETING

Amma Shiatsu Massage Acupression Habillé Assis

Shiatsu

Massage en entreprise

Digipression

Acupression (Acupuncture sans aiguilles)

Shiatsu Assis

Psychologie

Coaching

Coaching de Lycéens en Difficulté.

Coaching en Argumentaires

Coaching en Approche Commerciale et Marketing