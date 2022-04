François PASTOL

Actuellement, je développe AlyaCom, une entreprise spécialisée dans le domaine des applications de télégestion mobiles:

- Télégestion mobile pour le maintien à domicile des personnes fragilisées (services et soins ),

- Télégestion mobile pour les équipes médicales et paramédicales,

- Télésgestion mobile dans le domaine des services ( Sav, facilities management,..),

- Solutions de planning et d'optimisation des tournées

- Protection des salariés en déplacement (PTI/DATI),

- Géo-applications : géocodage, géomarketing et géolocalisation,

- Dataprocessing,



Plus de 16 000 personnes utilisent chaque jour nos solutions de télégestion mobile.



http://www.alyacom.fr



J'ai réalisé un parcours professionnel très riche en expériences et en réalisations, notamment dans le domaine de l'innovation et du business development.

Comme entrepreneur, j'ai à mon actif plusieurs réussites de création dans le domaine des nouvelles technologies.



Secteurs:

- Santé et services,

- Logistique et transport

- Technologies de la communication mobile,

- Mathématique appliquée et optimisation de process,

- Systèmes d’Information Géographique (SIG),

- Traçabilité: GPS, RFID, NFC,...

- Supply Chain Management,traçabilité, localisation dynamique, GPS,





Mes compétences :

GPRS

3G

Cartographie

GSM

NTIC

Android

Management

Innovation

Startups