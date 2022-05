L'agence LE PV DU CE

DRH ou RRH à temps partiel ou partagé, développez votre pratique du dialogue social en mettant votre plume à notre service



Madame, Monsieur,



Vous êtes DRH ou RRH à temps partiel ou partagé.



Vous disposez d’un peu de temps chaque semaine ou chaque mois, et souhaitez le convertir en un revenu complémentaire.



Vous souhaiteriez que ce temps disponible vous permette en outre de renforcer vos connaissances et vos compétences en matière de pratique du dialogue social au sein des IRP.



Vous maîtrisez parfaitement la frappe rapide à dix doigts à l’aveugle (sans regarder votre clavier). Vous êtes ainsi capable d’atteindre le seuil de 100 mots par minute.



Vous rédigez dans un français clair et impeccable et avez en aversion les coquilles.



Vous avez déjà eu l’occasion de rédiger quelques comptes rendus de réunion, même sommaires.



Nous vous proposons de rédiger les procès-verbaux de séances d’un ou plusieurs de nos clients (comités d’entreprise, comités centraux d’entreprise, délégations uniques du personnel…). Diverses consignes précises vous seront données pour ce faire, et vous serez dans un premier temps suivi(e) attentivement par notre service qualité afin d’atteindre nos standards de qualité.



Afin de soumettre votre candidature, et passer nos tests si celle-ci est retenue, merci de nous envoyer CV, lettre de motivation et éventuelles références à recrutement@lepvduce.fr.