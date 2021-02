L'ond'ulule ASSOCIATION

Cours de danse orientale(adultes niveau débutant et intermédiaire et enfants à partir de 7 ans)- Danse & Bien-être. Cours de Pilates, stretching. Laëtitia, qui anime les cours, est certifiée en Pilates et en danses orientales

Propose des cours à domicile, et des animations pour vos moments conviviaux.

Contactez l'association L.Ondule sur: L.Ondule@gmail.com

Le site: http://londule.wixsite.com/pilates-danse-rennes FB: l'Ond'ule association



Mes compétences :

Gym douce

Stretching

Danse enfants

Détente

Intégrité physique et morale des personnes

Pilates

Postures yogiques

Danse orientale

Gym d'entretien

Danse