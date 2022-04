Rhconnexion ASSOCIATION

L'association RHConnexion a été créée en fin d'année 2012 par des étudiants de l'IGC Business School à Rennes. L'association RHConnexion a pour vocation de développer un réseau entre étudiants et professionnels, de favoriser les échanges et de soutenir les projets des étudiants dans leurs différents domaines d’étude.



Concrètement RHConnexion se propose trois objectifs :



- Maintenir le lien avec les anciens étudiants en RH d’IGC-Business School

- Développer le lien avec le monde de l’entreprise

- Encourager et aider les étudiants à mettre en place des projets collectifs



N'hésitez pas à venir visiter notre site : https://rhconnexion.wixsite.com/rhconnexion