PEPS PEOPLE vous invite à VOUS (re)découvrir au travers d'une approche scientifique utilisée avec succès, depuis plus de 20 ans dans le sport de haut niveau et dans le monde professionnel (L’Oréal, Areva, Canal+…) :

l'approche Action |Types

Cette approche à pour vocation de vous permettre de



Libérez vos compétences et talents

Optimisez l’usage de vos trois ressources fondamentales :

Votre corps - Vos émotions - Votre mental



Cette mise en évidence de vos préférences motrices et cognitives vous permettra d’atteindre vos objectifs et adapter votre comportement et votre communication en fonction des attentes de l'autre ; avec vos équipiers, vos clients, vos partenaires....



Subsidiairement, cette expertise est renforcée de techniques de gestion de la performance ciblées, efficientes et mesurables telles



La cohérence cardiaque

La neuro harmonisation

Ou que vous soyez en France (ou ailleurs)

Quel que soit votre problématique, vos besoins

A titre individuel, professionnel, collectif



Nous nous ferons un plaisir de vous proposer une réponse individualisée

Au plaisir d'une prochaine rencontre



Cordialement

Philippe Houssin Fondateur.







Expertises :



• Intervenant performance et bien-être ISS France, Université de Marne la Vallée

• Intervenant voile coaching ISS France.

• Participation groupes de travail branche professionnelle pour accord formation, référentiel CQP (certificats de Qualification Professionnels)

• Innovation sur les parcours de professionnalisation



Dernières lectures :

La fonction formation en péril (S Enlart), Wikinomics (Don Tapscot), Anti-cancer (Servan Schreiber), Naissance d'une science de l'apprentissage, le cerveau magicien M Jouvent



