Christelle GÉNOIS

Actuellement en CDI chez Astellia, j’occupe le poste de Chargée Ressources Humaines.

Quotidiennement sollicitée sur différentes thématiques RH, mes principales missions sont la gestion du recrutement avec la rédaction et la diffusion des offres via différentes sources (RégionJob, APEC, Pôle Emploi, Ecoles d’Ingénieurs, Agences d’Interim), les entretiens de recrutement (seule ou avec le Manager), la rédaction d’un reporting auprès de la DRH et des managers; je suis également en charge de l'administration du personnel avec la rédaction des contrats, la gestion des formalités liées à l’embauche ainsi que l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants ; la formation fait également partie intégrante de mes missions, en termes de définition des besoins, de recherche d’organismes et de suivi du plan de formation. D’autres sujets transverses viennent compléter mon parcours RH tels que la GPEC, avec notamment la refonte des fiches fonctions, les entretiens individuels (centralisation et synthèse), la veille juridique avec la mise à jour des notes d’infos RH.



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Esprit analytique

Dynamisme

Organisation