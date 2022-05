L'utilité.com SITE DE RÉFÉRENCE

QUI SOMMES NOUS ?



Une agence de communication associant l’utile et l’agréable.

Créée non seulement pour « promouvoir l’image » d’une entreprise auprès du public, partenaires externes, fournisseurs, etc… mais aussi pour faciliter, d’aider et de guider toute entreprise, collectivité, association dans l’élaboration de sa communication car tout le monde sait que la Communication est un élément incontournable pour la bonne marche d’une entreprise.



EFFICACITÉ & RENTABILITÉ



Afin d’aider les professionnels d’avoir plus de visibilité, tout en atteignant ses cibles de clientèle et surtout de pouvoir augmenter ses chiffres d’affaires, nous proposons des créations visuelles inédites et stratégiques sur-mesure pour des déclinaisons multi-supports.



NOS VALEURS



Comprendre votre activité, où sont vos clients et vos marges.

Vos besoins, vos ambitions sont tous simplement une obligation dans le début de notre partenariat.

Savoir répondre à Vos Attentes suivant votre Budget sont nos objectifs.



NOS ACTIVITÉS



1- ÉTUDE DU PLAN MARKETING



2- CONCEPTION & ÉDITION (Magazine, Catalogue Produit et News Letters...)

- Journal Interne

- Documents Commerciaux

- Autres supports de communication (bannières, roll-up, X-banner, Oriflamme, comptoir ….)



3- AFFICHE et PANNEAU PUBLICITAIRE



4- CRÉATION DE SITE WEB & SITE E-COMMERCE



5- site E-COMMERCE (location boutique virtuel)