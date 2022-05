LA FABRIQUE ENSAM est un atelier de fabrication où l’on peut utiliser des machines de découpe, des imprimantes 3D, plotter… permettant de travailler sur des matériaux variés : PMMA, bois, carton, vinyle, …



LA FABRIQUE ENSAM a pour objectif de voir se développer l’usage des outils numériques et des innovations issues aussi bien de particuliers que d’entreprises, associations et organismes.



C'est un espace ouvert à tous, qui offre la possibilité de réaliser des objets soi-même, de partager ses compétences, d'échanger et d’apprendre au contact des autres adhérents.



Mes compétences :

Modélisation 3D

Plotter de découpe vinyle

Impression 3D

Lasercut

Thermopliage

Scanner 3D

Thermoformage

Design