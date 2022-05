La Federation De Reiki REIKI

Une nouvelle fédération



AU SERVICE DE TOUS !



Notre but :



Rassembler tous les praticiens et/ou enseignants de Reiki de France et des pays Francophones ayant à cœur de conserver l’éthique de cette pratique.



Nos objectifs :



Efficacité, Ethique, Communication, Créativité, Rassemblement afin de construire l’image de marque du REIKI USUI et de devenir une véritable référence.



Une Fédération consciente que l’Union fait la force.



Une Fédération où chacun trouve sa place et voit le respect de ses intérêts et de ceux du Reiki reconnu.



Une Fédération ouverte à toutes les Ecoles. Admissions sur dossiers.





Le développement considérable du REIKI en France (sans doute plus de 10.000 Maîtres, autour de 800 000 praticiens) et une demande croissante de « receveurs », des conférences de présentation largement suivies par un auditoire attentif, cet immense engouement conduit inévitablement à se poser la question : et pourquoi pas une Fédération accueillant des Maîtres, des Praticiens, des Enseignants de Reiki, des Sympathisants dans une perspective moderne, rigoureuse, efficace et solidaire.



En effet le succès du Reiki impose une éthique sans complaisance, une pratique rigoureuse, une communication claire, mais aussi des échanges d’expériences et de méthodes pédagogiques, une approche scientifique notamment dans la collaboration avec le monde médical, d’où la nécessité de créer une FEDERATION.





Vous voulez en savoir plus :



www.lafederationdereiki.org



lafederationdereiki@orange.fr



Ou contactez notre bureau au : 06.98.20.77.22



