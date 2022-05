La Figolette recrute toute l'année des intervenants et babysitters pour réaliser des prestations de garde d'enfants au domicile des parents sur Marseille, Aix en Provence, Vitrolles, Marignane, Aubagne, La Ciotat et leurs environs.



Nos clients recherchent des personnes concernées par le bien-être de leurs enfants. La garde active est un principe cher à La Figolette.



En tant qu'intervenants de la Figolette, vous n'êtes pas des " gardes " d’enfants au sens strict, mais des personnes qui vont participer activement à l’éveil, l’épanouissement, le bien-être et le développement physique et psychomoteur des enfants dont vous avez la charge. Vous rejoindrez une entreprise avec les valeurs suivantes : respect, confiance, passion, implication.



Cela signifie que nous attendons de vous une forte motivation en accord avec la demande des parents. Nous sommes là pour vous y aider et vous apporter des conseils et solutions le cas échéant.