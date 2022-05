La Gloire De Dieu SAMUEL PUISSANCE

Salut,je suis Camerounais âgé de vingt six ans dynamique,sociable et titulaire d'une

Licence de Technologie en Génie Thermique et Énergie. Diplôme obtenu à l'Institut Universitaire de Technologie de Douala. Je cherche un emploi dans les domaines telles que l'énergie, la maintenance industrielle, les audits énergétiques et environnementaux, la production industrielle, la gestion des eaux et des déchets.



Mes compétences :

Technicien en Batiment

Technicien controle Qualité

Environnement

Thermicien, Energéticien

Microsoft Word

Microsoft Excel