Bonjour à vous, je suis wily Christian POUGUE POUABE Je suis ingénieur en Génie biotechnologie(agro-alimentaire et environnement), diplômé de l'Ecole Polytechnique de Sousse-Tunisie, je suis dynamique, travailleur ,, créatif, et innovateur. j'ai un grand esprit relationnel.

D'un naturel sociable, travailleur, et jovial, je saurais être un collaborateur de choix qui se rendra très vite indispensable à tout équipe.

Je vous souhaite une excellente consultation du présent CV et de lettre de motivation.



Je suis superviseur à " BATISSEURS REUNIS », entreprise de conception et de construction des ouvrages de génie civil, en tant que assistant HSE. A mon actif des projets comme lextension de latelier TRACTAFRIC MOTORS, le revêtement et la mise sur pied des petits œuvres pour la construction de la société nationale dhydrocarbure (SNH) yassa, lextension de la construction de la salle de réunion de GUINNESS Cameroun pour ne citer que ceux-là. Actuellement, j'occupe le poste de superviseur HSE à BATISSEURS REUNIS pou le projet de construction de 2 sous-sols et R+10, un nouveau challenge pour moi. je suis par ailleurs inspecteur d'échafaudage fixe et mobile, et sauveteur secouriste du travail.



je suis actuellement à la recherche d'un nouvel emplois avec des sensation fortes dans le domaine du HSE ou de l'agroalimentaire.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Microsoft Office

Hygiène et sécurité alimentaire

Assurance qualité

Laboratoire d'analyse

Audit hygiène

Hygiène industrielle