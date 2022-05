La Grange Laurière PERRON

La Gange Laurière : Gîte de caractère en Auvergne



Gîte de caractère, atypique et de confort moderne, La Grange Laurière vous propose des séjours pour 2 à 6 personnes et vous accueille toutes l'année (en semaine, court-séjour et week-end), au cœur du Parc du Livradois-Forez !



On aime :

La Grange Laurière met tout en oeuvre pour vous offrir un séjour conforme à vos attentes :

- Vous disposez d'un meublé de confort moderne, propre, et de qualité (engagement par contrat de location).

- Vous bénéficiez d'un environnement idéal (grand terrain, forêt à quelques dizaines de mètres...).

- Vos enfants profitent des jeux et jouets mis à leurs dispositions, pendant toute la durée de votre séjour.

- Vous profitez de réductions et de produits gratuits, grâce aux partenariats de La Grange Laurière avec les acteurs du tourisme local.

Et bien d'autres avantages (linge de lits, télévision, bibliothèque, jeux vidéo sur TV, chauffage, électricité et eau : Sans supplément de prix) !

- Les tarifs vous sont proposés selon le nombre de participants (il est normal de payer moins cher lorsqu'on est moins nombreux).



Le cadre :



Ancienne grange, située à l'entrée du village de Brousse 63490, entièrement réhabilitée en maison d'habitation, rénovée et reconstruite (travaux réalisés de 1999 à 2003), intérieur contemporain, 110 m2 environ, sur 2230 m2 de terrain privatif.

Le terrain de la Grange Laurière est traversé par de nombreux animaux (chevreuils, renards, écureuils...).

La forêt vous attend en face de la maison et est accessible par un chemin de randonnées, à côté de l'entrée de La Grange Laurière !



Le gîte :

Rez-de-chaussée



- Local à vélos/motos

- Salon/séjour

- Coin cuisine

- Cellier / Buanderie



Étage

- Mezzanine avec bibliothèque ( 300 livres) et console de jeux vidéos/TV

- Chambre adultes (ouverte) : 2 couchages (2 lits une personne)+ linge de lits fourni

- Chambre parentale : 2 couchages (1 lit 2 personnes)+ linge de lit fourni

- Chambre enfants : 2 couchages ( 2 lits 1 personne superposés) + vrai lit bébé + jeux et jouets adaptés à chaque âge + linge de lits fourni

- Salle de bains, avec douche et baignoire.



A disposition gratuitement pour les bébés :



- Vrai lit bébé et matelas en bambou (hygiène +++)

- Parure de lit avec alèse, drap housse, housse de couette, gigoteuse et tour de lit

- Matelas à langer

- Baignoire pour bébé et son siège anti-dérapant

- Chaise haute

- Robot mixer

- Transat

- Jouets adaptés au premier âge...



Le séjour des enfants de moins d'un an est offert* !

*Voir conditions sur le site Internet de La Grange Laurière



Conditions de locations et disponibilités :

Voir site Internet de La Grange Laurière



Pour en savoir plus (description complète du gîte, avec photos et vidéos, conditions de locations, tarifs...) consultez le site de La Grange Laurière : http://www.lagrangelauriere.fr





