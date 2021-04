Jérôme HILAIRE

J'ai la capacité de réaliser des missions de type directionnel en gestion, cogestion. J'ai été amené à m'occuper de tous les pôles relatifs à une affaire commerciale de détails avec mon père.

J'aime les secteurs culturel, artistiques, média (concepts d'émissions et chansons), politique sociale, médical, des énergies renouvelables, financier et conseil, du voyage, déceler, proposer des compétences humaines.



Mes compétences :

Administratif

Conseil

Affinités artistiques et média

Commercial

Communication