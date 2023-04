Laëtitia BETOTE

Jeune diplômée, je suis dotée d'un Mastère Spécialisé en Innovation & Transformation à l'Ecole Centrale Paris ainsi que d'un Mastère of science Marketing Management & Communication de Toulouse Business School, je cherche à élargir mon réseau parmi les professionnels du marketing et de l'innovation en particulier dans les secteurs suivants

• produits technologiques (électronique grand public, électroménager, objets connectés, nouvelles technologiques) dans une organisation engagée dans une politique RSE

• énergies renouvelables ou efficacité énergétique

Après 3 ans d’expérience professionnelle en marketing dont 2 ans dans le secteur technologiques chez CASIO, SONY et Atos Worldgrid (entité d’Atos dédiée aux métiers de l’énergie), je viens d'intégrer la filiale du groupe SUEZ (La Lyonnaise des eaux de Casablanca dite Lydec) en tant que Chef de projet innovation.

Si je vise ces secteurs c'est parce que j'ai développé une conscience environnementale et une appétence pour les produits technologiques. Ainsi, je souhaiterais contribuer aux innovations technologiques tout en respectant l'environnement.



Mes compétences :

