Guillaume DELLAROSSA

Étant passionné par la négociation, le management et de tous les challenges qui s'y rattachent, mes fonctions de directeur d'agence et de directeur commercial permettent de m'exprimer pleinement. Je peux ainsi continuer à développer l'agence et participer activement à l'extension du concept Petit Forestier en Suisse.



J'ai développé ce goût des responsabilités et des challenges au cours de mon passé de handballeur au sein du centre de formation du PSG handball. J'ai dû mettre fin à mes ambitions sportives à cause de graves blessures. Toutefois cette expérience m'a permis de développer une grande force de caractère et un goût prononcé pour la réussite qui me sert tous les jours.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Management

Négociation

Techniques de vente

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Commerce B2B

Communication orale

Stratégie commerciale

Team building

Développement commercial

Sales Force