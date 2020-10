Laëtitia DANGER

Le développement durable et l'Economie Sociale et Solidaire sont moteurs dans ma vie que ce soit personnelle ou professionnelle. Mon parcours atypique me conduit à m'adapter à de nombreuses situations de travail, ce qui comble ma curiosité et me pousse à m'investir dans les projets qui me sont confiés.

Plusieurs thématiques me passionnent mais c'est l'alimentation et l'agriculture paysanne et durable qui ont été le fil rouge de mon parcours professionnel.

Mon souhait : pouvoir accompagner les citoyens (habitants et professionnels) dans leurs changements de pratiques.



Mes compétences :

Pack office

AFPS

Normes iso

Qualités rédactionnelles

Aisance à l'oral

Éco labels tourisme

Gestion de projet

Tourisme durable

Circuits courts

Produits locaux

Financement de projet

Développement durable

Management QSE

Traçabilité

Travail en équipe

Relationnel

Accueil des clients

Agriculture biologique

Communication

SIQO (AB, LR, IGP, AOC/AOP, STG)

Formation

Microsoft Windows

Prise de parole

Gestion associative

Animation d'ateliers

Site Internet (Jimdo)

Communication (Newsletters - MailChimp)

Ouverture d'esprit

Développement local

Adaptabilité

Participation citoyenne

Economie sociale et solidaire

Autonomie professionnelle

Recrutement

Animation de formations

Techniques d'animation