Laetitia DECHOZ

Actuellement en CDD chez Les Grands Moulins de Paris, je reste à l'écoute d'opportunités pour un CDI en Contrôle de Gestion en Rhône-Alpes.



Souhaitant découvrir de nouveaux horizons professionnels je désire mettre mes compétences en matière de développement d'outils et de reporting à votre service. Toutefois,afin d'étoffer mes connaissances en matière de CG, je tiens aussi à approfondir dans la pratique les taches suivantes :

- Participer à l'élaboration des budgets prévisionnels

- Suivre les indicateurs budgétaires (charges, frais généraux, effectif...)



Un CDD début février serait plus qu' envisageable même sur Paris.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Sage Accounting Software

Visual Basic for Applications

Sphinx Software

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Business Objects