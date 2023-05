Laetitia FOUCHER

Depuis septembre 2007 je suis en contrat au sein d'un OPCA, l'AGEFOS PME Centre. Ma première mission de 18 mois a été celle d'assistante formation et depuis aout 2009 je suis conseillère emploi formation.

Mes principales missions sont le conseil et l'information aux TPE PME. Nous gérons les budgets formations des entreprises relevant de 39 branches professionnelles mais aussi les entreprises interpro.

Notre volonté est d'accompagner au mieux et au plus près possible les TPE dans l'évolution des compétences de leurs salariés et de promouvoir l'acès à la formation.



Mes compétences :

Droit social

Droit De La Formation Professionnelle

Ingenierie De Formation

GPEC

Ressources humaines

Formation professionnelle

Conseil

Communication