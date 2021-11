Laëtitia ¨FOVEAU

La politique d’entreprise est un aspect qui permet d’évoluer pleinement sur les postes occupés. Il est donc primordial de pouvoir adhérer aux valeurs qu’elle inspire.



Incarnant un rôle de facilitateur, en tant qu’assistante, je serais en mesure de répondre aux missions demandées dans l’assistanat, le Back office (présentation PowerPoint, courrier..) et ai une forte sensibilité à la relation clientèle (accueil, suivi..).



Contactez-moi, je pourrai ainsi vous expliquer plus en détails les compétences que je peux mettre au service de votre entreprise.



Bien à vous,

Laëtitia



Mes compétences :

Illustrator

CSS

InDesign et QuarXPress

Communication

Graphisme

Adobe InDesign CS5

Réactivité

Diplomatie

Relations clients

Rigueur

Organisation

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft Word