Benoit FOURDINIER

Actuellement Freelance et en CDI (mi-temps) chez Carredas communication.



J'ai travaillé en tant que Designer multimédia pour l'agence Keyneosoft/Lamobilery pendant 5 ans et pour le portail web consoGlobe durant 3 ans durant laquelle jy ai coordonné le pôle graphisme.



Voilà les compétences que je dispose :



- En général : Conception de chartes graphiques, création d'illustrations, logos.

- Mobile, tablette, borne : Ergonomie et maquettage d'interface.

- Web : Ergonomie, Maquettage d'interface, e-mailing, intégration css/html.

- Print : Mise en page, plaquette, flyer, affiche etc.

- Vidéo : Prise de brief, story board, montage, étalonnage, motion design, animation 2D/3D.



Mes compétences :

Ergonomie

Design d'applications mobiles

Html/css

Photoshop

Motion design

Responsive Web Design