Laetitia FRAIOLI

- Ressources Humaines : Administration du Personnel, Paie, délégation de personnel intérimaire

- Commercial : Relations client, facturation, Gestion administrative

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsable d'exploitation d'une maison d'édition puis d'une agence de Travail Temporaire

= > Domaines : communication, culture, édition participative, aéroportuaire, manutention, nettoyage, distribution, accueil en escale et en entreprise, assistanat divers, vente, animations commerciales, tertiaire...



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Grâce à mon parcours professionnel dans les domaines de la communication, de l'édition et de l'intérim, j'ai pu mettre en application mes compétences en matière d'organisation et de pilotage de TPE.



Je suis capable d'assumer des responsabilités managériales, administratives, événementielles :

> > > Mise en place de procédures, reporting sous excel, entretiens, animation d'équipe, Recrutement, plannings de travail, Gestion administrative du personnel, législation sociale,

> > > Planification, logistique, suivi des réalisations des supports de promotion et communication autour des produits et des événements...

> > > Gestion de la Qualité, élaboration et rédaction des procédures qualité, des suivi qualité, des indicateurs et actions préventives et correctives

> > > Accueil physique et téléphonique, traitement des mails et courriers, rédaction de courriers-types, etc... Facturation, tenue du cahier de caisse, éléments basiques de la paye

> > > Relations extérieures : modes de communication, presse, spécificités des médias, clients, prestataires, distributeurs, points de vente, fournisseurs...



Régulièrement amenée à rédiger divers types de textes (quatrièmes de couverture, dossiers de presse, textes promotionnels, annonces d'emploi...), et grande lectrice s'il en est, je maîtrise aisément les normes rédactionnelles.



Enfin, je suis très à l'aise avec l'informatique, puisque c'est un domaine et un outil qui m'intéresse spontanément !

- Bureautique : Word, Excell, mes deux logiciels de prédilection + Access et Power Point

- Logiciels professionnels : ANAEL RS, ANAEL TT (mise à niveau octobre 2015), Prolexis, Winpack, Younomie, ADFP

- PAO basique : Photoshop, XPress



J'ai ouvert en 2012 une AutoEntreprise pour proposer des prestations de conseil, d'aide administrative et organisationnelle ou accompagner les chefs d'entreprise dans le lancement de leur société



Volontaire, organisée et enthousiaste, je souhaite continuer à occuper un poste à responsabilité dans lequel je pourrai apprendre, prendre des initiatives et évoluer rapidement.



Mes compétences :

Gestion de projet

Bureautique / Communication

Chargée de communication

Bureautique

Édition

Management d'équipe

Planification

Gestion d'entreprise

Communication

Secrétaire polyvalente

Évènementiel communication relations publique

Evénementiel

Spécificités des médias

Relations Presse et Publiques

Management

Gestion de la relation client

Logistique

Gestion de la qualité

Marketing

Contrôle de gestion

Gestion de la formation

RH

RELATIONNEL

Gestion des intérimaires

Aide au recrutement

Sourcing

Travail temporaire

Recrutement

Recrutement cadres

Méthodes d'organisation du travail

GPEC

Prise de rendez vous téléphonique

Utilisation de standard téléphonique

Règles de diffusion de l'information

Conseil en recrutement

Utilisation d'outils bureautiques

Gestion d'agenda

Accueil physique et téléphonique

Normes rédactionnelles

Méthodes de classement et d'archivage

Techniques de gestion administrative

Modalités d'accueil

Analyse des Besoins

Ressources humaines

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Micros