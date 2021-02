Laëtitia GRIGOLETTO

Avant: téléconseillère commerciale -VAE: BTS Négociation Relation Client -Caudan: téléconseillère technique -Vannes: vendeuse dans divers magasins - Rennes, reprise d'études (2009/10): Bac+3 en communication culturelle et projets culturels (mention assez bien) - CQP AGEE (2011). Ensuite spécialisation en Pilates, danse orientale, yoga danse, massage, relaxation.

Le milieu culturel, artistique et sportif m'ont toujours attirée. De manière transversale, j'ai aussi pratiqué des travaux ponctuels: vente, petit secrétariat, ménages, restauration, tri de courriers, surveillance ...

Je suis restée à Rennes pour construire une nouvelle vie professionnelle dans les milieux du sport et de la danse après avoir enfin assumé cette envie et cet aspect de ma personnalité. Formations en sus, en Pilates, en danses orientales, Yoga Danse, relaxation coréenne et d'autres techniques corporelles. Je me forme constamment (formel et informel) pour évoluer dans mon métier, rythmé par la vie et la créativité.

Fondatrice et animatrice de L'Ond'Ulule Association, et fondatrice de mon auto-entreprise



Mes compétences :

Back office

Communication événementielle

Expression corporelle

Gymnastique d'entretien

Petit secrétariat

Pilates

Danse

Yoga danse

Danse orientale

Sport

Massage

Relaxation

Vente

Accueil physique et téléphonique

Bien être