Laetitia HOANG

Acheteuse expérimentée avec des missions diversifiées et réussies dans l'Industrie Automobile, j'ai pu développer des compétences indispensables pour l'accomplissement de mes tâches : bon esprit d'équipe et un très bon sens du relationnel, du leadership, de l'adaptabilité, de la réactivité et une grande autonomie.

A travers des activités transversales qui m'ont amenée à faire preuve de bonne analyse, de synthèse et d'organisation dans le respect des processus, j'ai acquis des qualités de coordination, de communication et d'animation.

Je cultive notamment un certain goût pour l'apprentissage et une ouverture d'esprit car mes différents postes m'ont permis d'apprendre toujours de nouvelles choses : des technologies, des processus, des savoirs faire mais aussi des savoirs être liés à la culture découverte à travers le monde.

Avec un bagage technique et de bons acquis dans le secteur Achat, j'aspire désormais à un poste qui fait sens et qui me permette d'allier performance et développement durable.

Je souhaite aujourdhui morienter vers de nouveaux challenges avec une dimension éco-responsable et mettre mes capacités professionnelles idéalement au service dune entreprise à portée internationale.



Langues :

- Français (langue maternelle)

- Anglais : compétence professionnelle complète (TOEIC 920)

- Allemand : notions scolaires

- Espagnol : débutant



Compétences :

- Négociation

- Business à linternational

- Performance économique

- Management transversal

- Gestion de projets

- Adaptation

- Autonomie

- Rigueur

- Organisation

- Décomposition des coûts

- Coordination

- Sens du relationnel

- Animation

- Leardership

- Reporting

- Outils OFFICE

- SAP

- Grande capacité découte et de communication

- Appétence pour laccroissement des connaissances