Ingénieur d'Etude en Biologie, je suis actuellement en contrat au laboratoire de Biologie Tissulaire et Ingénierie thérapeutique dans l'équipe de Bernard verrier.

Mon projet est d'étudier un système de transfection in vivo chez le poisson zèbre dans le cadre d’un projet de vaccination ARNm couplé à des nanoparticules.



Mes compétences :

Hybridation in situ

PCR

PCR quantitative

Extraction ARN/ADN

Construction de plasmides

Microscopie confocale

Miroscopie photonique

Biologie moléculaire