Laetitia LORRE

Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un poste associant si possible l'ensemble de mes compétences : pédagogique, administrative, en sourcing, en commercial, en insertion professionnelle et recrutement.

Précédemment chargée de recrutement, ancienne formatrice, consultante, Conseillère en insertion évolution professionnelle, Je me mets au service de chacun.

Après avoir travaillé en amont et en aval de Pôle Emploi auprès des personnes en difficulté / au chômage, jeunes comme seniors, puis à Pôle Emploi, j'ai été au cœur même du système d'insertion / réinsertion professionnelle.



Je valorisais, sur mon dernier poste, les candidatures des intérimaires, j'étais l'intermédiaire entre les attentes du client (et du marché) et le profil qui m'était proposé ou que je recherchais (sourcing).



J'aime aider à revisiter le passé des candidats pour mettre en évidence des compétences non révélées. Cette (re)découverte de soi favorise des prises de conscience de ses schèmes d'action et de ses forces comme de ses faiblesses. Je m'appuie sur des entretiens co-constructifs (et précédemment sur une ingénierie de formation adaptée).



Ce que je proposais également à d'autres postes antérieurs : l'animation d'ateliers individuels et collectifs sur la connaissance et l'estime de soi afin de rendre cohérent les projets personnels et professionnels de chacun. De là, viennent s'élaborer les démarches pures de recherches d'emploi.

Travail auprès des demandeurs d'emploi de courte et longue durée, des salariés en reconversion, des personnes avec handicap et des personnes isolées de la vie sociale.



Ce que je proposais aussi : une aide au CV pour le rendre plus attrayant, plus complet et donc plus facile à promouvoir / un entretien où je donnais quelques conseils pour les entretiens à venir auprès des clients.



Mes compétences :

Efficience professionnelle

Communication pertinente

Développement personnel

Ecoute active

Management de projet

Étude de marché

Marketing

Disponible et rigoureux

Logistique

Conseil

Informatique

Recrutement

Accompagnement changement

RH

Insertion sociale et professionnelle

L'ouverture d'esprit et un excellent relationnel

Formateur