Je m'appelle Laetitia, j'ai 28 ans. J'ai travaillé principalement en grande surface en tant qu'hôtesse d'accueil. J'ai souhaité changer d'orientation et de ce fait faire une formation de secrétaire comptable afin d'acquérir plus de responsabilités et d'autonomie. J'ai obtenu mon diplôme avec les félicitations du jury et je recherche maintenant un emploi.



Mes compétences :

Sage

Microsoft Office