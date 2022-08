Laëtitia MAUSSION

Après 12 ans d'expérience professionnelle dans le secteur du marketing en maison de disques, j'ai opéré une reconversion professionnelle, et exerce à présent le métier de sophrologue auprès de tous types de publics ; particuliers, institutions et entreprises. En séances individuelles ou collectives. Je suis également spécialisée dans les domaines suivants : bien-être en entreprise, sommeil, cancer, enfance & adolescence, seniors, adultes à haut potentiel, ainsi qu'en Mindfulness. Je suis par ailleurs également praticienne en hypnose Ericksonienne et en autohypnose.



Mon objectif à travers innsaei est de vous proposer un accompagnement personnalisé à travers la connaissance de soi, grâce à la sophrologie, l'hypnose, ainsi qu'aux pratiques de méditation de pleine conscience ('Mindfulness'). Chaque séance peut ainsi combiner ces différentes techniques complémentaires en fonction de vos besoins. C'est vous accompagner dans cette (re)connexion à vous-même, à vos pensées et vos ressentis, ici et maintenant. Ainsi que dans le développement de vos capacités qui ne demandent parfois qu'à réémerger, et favoriser ainsi votre autonomie dans l'amélioration de votre qualité de vie au quotidien.



Ateliers en entreprise : gestion du stress, techniques de relaxation, sieste flash, améliorer la qualité de son sommeil, booster sa vitalité, booster la confiance en soi, ...



Pour plus d'informations : https://www.innsaei.fr

Prises de RDV en cabinet : https://www.doctolib.fr/sophrologue/paris/laetitia-maussion



