Julie GERET

Avec près de 13 ans d’expérience au cœur des départements marketing de grandes entreprises, élaborer des plans de communication est devenu pour moi ma raison d'être.

La conception de plans d’actions, la création d’outils marketing, l’organisation d’évènements ou la coordination de projets complexes dans un contexte multiculturel, font partie de mes compétences opérationnelles.



Dynamique, flexible, organisée même face aux délais les plus courts et forte d’une expérience significative dans le domaine des hautes technologies et de la téléphonie.

Je suis actuellement en charge du Marketing et de l'Administration des ventes de l'enseigne Mobile Hut (plus de 115 magasins à travers la métropole). En veille, je suis disposée à apporter à votre entreprise mes connaissances et pratiques des fonctions Marketing et Communication.



Mes atouts supplémentaires! En plus d'une grande autonomie dans le domaine graphique, PAO & Webmaster, je poursuivis actuellement une formation diplômante en Design d'espace, option Merchandising et étaligisme.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Merchandising

Télécommunications

Photographie