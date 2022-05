Laetitia PILLE

De formation BAC STG communication et gestion des ressources humaines, j'ai occupé un poste de Factrice au sein de l'entreprise La Poste durant 3 ans avant de reprendre mes études et de passer un BTS ASSISTANT MANAGER.

Désireuse d'évoluer, j'ai obtenu mon diplôme et effectué 2 stages dans ce domaine. Ces 2 expériences ont été concluantes.

J'aimerais mettre les compétences acquises durant cet apprentissage et ces stages au profit d'un poste correspondant à mon profil.

Je suis familiarisée avec l'informatique, je maîtrise le Pack Office, j'ai des capacités rédactionnelles ainsi qu'un bon orthographe. Je suis à l'aise à l'oral et au téléphone et j'ai également une bonne maîtrise de l'Anglais.