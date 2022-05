Après une carrière dans l'enseignement et la formation, j'ai fondé "les Mots de la Salamandre" pour mettre mes compétences en rédaction et informatique au service des entreprises et des particuliers.



Mes compétences :

Communication

Informatique

Secrétariat

Rédaction web

Conception-rédaction

Relecture / corrections

Ingénierie pédagogique

Normes rédactionnelles