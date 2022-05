Laëtitia PIRARD

Mon parcours professionnel m’a apporté une expérience certaine notamment dans le management d’équipes, l’établissement d’objectifs, de plannings, de plan de financement, la création et le pilotage de

projets, les audits qualités et les outils de communications.



Mes compétences :

Urbanisme

Aménagement du territoire

Cartographie

Immobilier

Juridique

Décisionnel

Conseil

AutoCAD

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Réseau

Environnement

Illustrator

Photoshop

SIG

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Master Planning

MapInfo

Étude de marché

Développement économique

Architecture

Adobe Indesign

Foncier

Développement foncier

Promotion

Promotion immobilière

Développement durable

Politique de la ville

Politiques publiques

Stratégie territoriale

Écologie

Management

Développement territorial

Rédaction

Conduite de projet

Animation de réseau

Aménagement urbain et du territoire

Transports et Logistique

Marketing urbain

Urbanism

Tourisme

Consulting

Sketch-up pro

Droit d'urbanisme

Montage de projets

Government Legislation

Adobe Illustrator