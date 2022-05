Najat BOUHAYATI-AYACHE

Domaines de compétences :



Langages de programmation : Java, perl, notions de C++, CAML



Technologies Web : Création et gestion de bases de données : MySQL ; technologies XML, HTML, CSS



Gestion de projets : Méthodologie Agiles (SCRUM, XP,…), suivi des bugs, gestion de la recette, rédaction de spécifications fonctionnelles et de documentation technique



Modélisation des connaissances :

Protégé 3.4.1 - outil de création d’ontologies

Gate, NooJ/Unitex, EXCOM - outils linguistiques et d’extraction d’information



Linguistique : linguistique générale, sémantique, terminologie, extraction d’information, thésaurus,

ontologies



Mes compétences :

Vente

ITIL

Voix sur IP

Text mining

Ontologie

Gestion de projet

Veille

Télécommunications